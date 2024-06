‘100 Diferenças’ integrou 47 pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Criado em 2022, o Programa ‘100 Diferenças’ já integrou, no âmbito das medidas de Emprego Apoiado, 47 pessoas com deficiência, 23 deles cumprem estágio de inserção, outras 23 estão inseridas no Programa Inserção Social e uma foi abrangida pelo Incentivo à Contratação.

Esta foi uma das medidas recordadas, esta manhã, pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Ana Sousa encerrou, na Ribeira Brava, o debate ‘Acessibilidades Especiais - Construindo futuros inclusivos’, uma iniciativa promovida pela Associação ‘Os Especiais’ que juntou vários intervenientes e da qual saíram diversos contributos para as políticas direcionadas para as pessoas com deficiência.

“O Governo Regional tem percorrido um caminho de investimento nas políticas sociais destinadas à pessoa com deficiência. É uma responsabilidade e um compromisso que temos assumido ao longo de décadas e que passa por políticas de saúde e de educação, mas também por políticas sociais de reabilitação e de integração no mercado de trabalho”, afirmou a secretária regional.

A governante lembrou ainda outras medidas implementadas pelo Governo Regional da Madeira como a Estratégia Regional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, o Apoio à Deficiência Profunda e Lar Residencial, o Laboratório Vivo, ambos localizados no Centro de Inclusão Social da Madeira.

“É um imperativo criar todas as condições para que as pessoas com deficiência tenham um acesso equitativo às oportunidades, e que possam, elas próprias, tomar as decisões relativamente à sua vida. Este é o futuro e é este o projeto que o Governo Regional está a trabalhar, para tornar a nossa sociedade cada vez mais inclusiva e equitativa”, referiu ainda.

Ana Sousa enalteceu também a responsabilidade social das empresas regionais. Esta manhã, na Ribeira Brava foram entregues 14 cadeiras de rodas e quatro almofadas anti escaras, uma doação da Rodoeste, com produtos da ‘Madeira Saúde’.

A transportadora madeirense apresentou também alguns dos 20 autocarros adaptados às pessoas com deficiência e adquiridos recentemente.