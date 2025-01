Conforme o JM já noticiou, em tempo oportuno, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República vai concretizar entre domingo e terça-feira uma deslocação à Madeira, aqui cumprindo um vasto programa entre reuniões e audiências, estando integrados na comitiva alguns dos deputados eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira.

O programa arranca domingo, com participação numa reunião com o Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECS-RAM) e outros parceiros sociais representantes dos empregadores e dos trabalhadores, sala reservada para o efeito no Hotel Pestana Casino Park, a partir das 17h00.

No dia seguinte, segunda-feira, o dia começa com uma visita à Fundação João Pereira, Ponta do Sol (9h30 – 10h30), seguindo-se uma outra ao Centro Social e Paroquial de São Bento, Ribeira Brava (11h – 12h), com apresentação de cumprimentos do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, às 12h30, seguido de almoço

À tarde, no Funchal, dá-se a apresentação de cumprimentos ao presidente da Assembleia Regional, José Manuel Rodrigues, imediatamente antes da reunião com a 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude da ALRAM

Segue-se, às 16h30, uma reunião com o Instituto de Segurança Social da Madeira, liderado por Micaela Freitas, dando a conhecer o trabalho desenvolvido pela Coordenação Regional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens da Região Autónoma da Madeira

Entre as 18h30 e 19h30 a delegação da 10.ª Comissão Parlamentar em São Bento reúne-se com o Inspetor Regional da Autoridade Regional para as Condições do Trabalho, Benício Nunes, e o dia fecha com apresentação de cumprimentos ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto e Jantar Oficial no Palácio de São Lourenço, a partir das 20h30.

No derradeiro dia da visita, terça-feira, a extensa comitiva liderada por Eurico Brilhante Dias, apresenta cumprimentos ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, Quinta Vigia, logo pelas 09h00, seguindo-se uma incursão por pela zona leste, visitando o Lar da Sagrada Família e Refúgio São Vicente de Paulo, IPSS Gaula, Santa Cruz (10h30), a Santa Casa da Misericórdia de Machico (11h45), com rece3ção na edilidade local (12h45) e almoço no restaurante ‘O Pescador’

A tarde começa com uma reunião com o diretor regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, Savino Correia, antes de, na sala reservada para o efeito no Hotel Pestana Casino Park, a partir das 16h00, se cumprirem reuniões com um conjunto de instituições de solidariedade: Centro de Apoio ao Sem Abrigo – CASA, Monte de Amigos , Fundação Garouta do Calhau, Associação Protetora dos Pobres, ADECOM - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Monte, Associação Olho-te, Fundação Cecília Zino, Núcleo da Região Autónoma da Madeira da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza e Associação Presença Feminina

Depois das 18h00, no mesmo local, entram em cena entidades que trabalham com pessoas com deficiência, sucessivamente Centro de Inclusão Social da Madeira e Centro de Apoio à Deficiência Profunda, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, Associação de familiares e amigos do doente mental da RAM e Associação Portuguesa de Deficientes, Delegação da RAM.

O dia e o programa fecham com um jantar no restaurante ‘O Lagar’, com início do regresso a Lisboa às 11h00 de quarta-feira.