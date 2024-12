Cristiano Ronaldo volta este ano a assistir ao espetáculo da passagem de ano na Madeira.

De acordo com fonte próxima da família do jogador, o madeirense estará a caminho da Região para viver com a família os últimos momentos deste ano.

Não foram adiantadas horas de chegada, como habitualmente acontece, mas a mesma fonte assegura ao JM que Cristiano Ronaldo regressa à Madeira para a noite mais longa do ano.

Além do espetáculo do Fim de Ano, Ronaldo vem também festejar o aniversário da mãe. Dolores Aveiro festeja amanhã, 31 de dezembro, os seus 70 anos. O número redondo será novamente festejado em família e em ambiente de festa, com muita música numa unidade hoteleira do Funchal.

Ronaldo, que é esperado juntamente com a mulher Georgina e os cinco filhos, junta-se também aos irmãos Hugo, Kátia e Elma Aveiro. O clã volta a estar junto um ano depois de uma festa de arromba que incluiu a presença do popular cantor brasileiro Luan Santana.