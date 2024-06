Depois de condenado a mais de cinco anos de prisão, Rúben Aguiar anuncia novo álbum

O cantor madeirense Rúben Aguiar anunciou, ontem, o lançamento de um novo álbum.

A novidade foi partilhada nas suas redes sociais, numa publicação que aponta a divulgação dos seus mais recentes temas para o dia 21 de junho.

“É com grande entusiasmo que informo a todos o lançamento do meu NOVO ÁLBUM. 21-06-2024 em todas as plataformas digitais! Estejam atentos em breve novo videoclipe”, pode ler-se na legenda da partilha feita.

Recorde-se que Rúben Aguiar foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão efetiva pelo atropelamento de um homem em Alcochete, em abril do ano passado, situação em relação à qual afirmou estar arrependido.

Ainda assim, e apesar de ter garantido que irá ajudar a vítima, o artista informou que vai recorrer da decisão, sendo que, neste momento, aguarda o recurso em prisão domiciliária.