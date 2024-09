Na semana em que se assinala o Dia Mundial do Turismo, importa, cada vez mais, uma discussão aberta, que envolva todos os intervenientes e que nos permita refletir com o intuito de serem encontradas soluções, concertadas e equilibradas, que nos permitam colocar à disposição do turista as mais-valias da Região sem comprometer o nosso património natural.

A Região necessita de soluções engenhosas, necessita que se criem alternativas aos percursos óbvios, aos locais de visita comummente propostos nos roteiros turísticos. São necessários, aliás, novos roteiros, mais diversificados do ponto de vista temático e que permitam explorar potencialidades rentáveis e inovadoras.

Assinalar o Dia Mundial do Turismo pode ser, na verdade, a oportunidade de refletirmos relativamente às problemáticas inerentes a este setor de atividade tão importante para a Região e, simultaneamente, o pretexto para se iniciarem projetos que dinamizem os restantes setores.

A Câmara Municipal de Porto Moniz assinalará esta data com a abertura de um espaço à disposição dos produtores de vinho da Região Autónoma da Madeira, destinado à exposição e comercialização de vinhos, localizado num edifício onde funcionará também a Delegação Regional da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho.

Temos plena consciência de que ao turista terão de ser oferecidas experiências diversificadas que além de diminuírem a pressão sobre determinados pontos possibilitem a dinamização, por exemplo, da agricultura.

O Município de Porto Moniz sente-se profundamente honrado por ter sido escolhido pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho para acolher a Delegação desta associação na Região Autónoma da Madeira, comprometendo-se a trabalhar por um setor que nos diz tanto ou não estivéssemos num concelho que conta não só com viticultores, mas também com vitivinicultores, uns e outros com provas dadas dentro e fora de portas.

A partir da próxima sexta-feira, o concelho do Porto Moniz conta com um espaço que promove as atividades e produtores locais junto dos visitantes. É assim que o turismo, um desafio de todos e para todos, tem que ser visto: numa simbiose entre quem visita e quem é visitado.