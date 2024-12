No século XVI, São Carlos, Bispo de Milão, nas suas cartas Pastorais, escreve: “Eis chegados, irmãos caríssimos, o tempo favorável, os dias, da salvação como diz o Espírito Santo, da paz e da reconciliação”. Refere também, que a Igreja como

mãe piedosa ensina-nos com diversas celebrações, com hinos, cânticos, vozes do Espírito Santo para que o vosso espírito se disponha para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo.

O povo cristão já conhecia no tempo do latim da Igreja, o célebre e magnífico cântico “Rorate caeli desuper et nubens pluant Justum” “Orvalhai do alto oh céus e que as nuvens chovam o Justo”. Este cântico entrou na liturgia desse tempo e, ainda hoje, faz parte do património espiritual do Advento.

Com a liturgia nas línguas atuais, uma tradução é sempre uma traição, e o cântico perde a sua beleza e espiritualidade.

Nós madeirenses, que tanto amamos a Senhora do Parto, com cânticos próprios destes tempos e horas antes de nascer o sol, não toleramos que sejam substituídos por outros mais modernos, nem mesmo a hora antes de nascer o astro rei.

Com uma tradição ligada à religião luterana, apareceu a “Coroa do Advento” feita de ramos verdes, na qual são colocadas quatro velas, pode ser feita nas igrejas, capelas e até nas nossas casas. A Coroa do Avento é o primeiro anúncio do Natal. Começou em 1839, iniciativa de um pastor de nome Johann Wicher, senhor que tinha ao seu cuidado crianças pobres. Para marcar a sua iniciativa de Natal fez uma roda para todos os dias do Advento, com velas pequenas para os dias da semana e quatro grandes para os domingos.

Outros pastores luteranos seguiram o exemplo, tendo modificado o enfeite para os quatro domingos, ajuntando depois uma fita vermelha. Nesta Coroa, feita com ramos ou folhagem verde, podem juntar-se maçãs vermelhas com a fita vermelha.

A Coroa circular não tem princípio nem fim, recorda a unidade e eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Também significa o amor de Deus por nós, que é eterno, sem princípio nem fim, mostrando como deve ser o nosso amor para com Ele e nossos irmãos.

O verde significa a cor da esperança, que o Papa Francisco escolheu para o Ano do Jubileu que se iniciará no próximo ano. Todos estes significados que o nosso povo desconhece são a riqueza da Coroa do Advento. Assim como os ramos estão unidos à árvore, assim deve ser a nossa união com Deus, que se tornou carne no seio da Virgem Maria, para ser nosso Salvador.

Quando se acende uma vela podemos fazer uma pequena liturgia. Uma pessoa acende uma vela, uma outra pode cantar o Rorate caeli laetare, ou recita uma prece para que todos os fiéis possam participar, sendo assim um encontro familiar. Não acender a Coroa sem a presença dos fiéis. O acendimento progressivo das velas é sinal da passagem do tempo e espera da última vinda do Senhor.