Se querem que vos seja sincero, não me importava nada que fôssemos a votações novamente. A sério que não! Já me começo a dar nesta vida... Mas, para satisfazer sua excelência o Presidente do Governo que se queixou da lei eleitoral e para tornar isto mais dinâmico ainda, podíamos mudar o formato. Ao invés de votarmos para eleger, escolhíamos quem expulsar... Sim, um pouco como naqueles programas de televisão.

Imaginem que colocávamos todos os candidatos a deputados dentro da Assembleia Legislativa da Madeira e ligávamos as câmaras de vigilância 24 sobre 24 horas. Todo o santo dia tínhamos “diários” pelas 18h, com toda a informação relevante e meia dúzia de comentadores opinavam sobre o desempenho de cada um. Já a meio da semana, reuníamos o grupo e procedíamos a nomeações! Como? Cada um escolhia um “inquilino” para fazer as malas. Sempre e quando se justificasse, tínhamos diretos da Assembleia mais vigiada do país.

Isto, para além de prevenir eventuais prevaricações, dava-nos a oportunidade de saber quem intervinha mais. Quem falava mais ao telefone. Quem chamava mais nomes a quem. Quem apresentava mais propostas. Quem dormia mais. Etc etc etc...

E, no fim de semana, ali por volta de domingo à noite, tínhamos uma gala, superiormente apresentada pelo Representante da República, em que os nomeados iam a votação.

Por exemplo, o Ireneu dizia assim: “se quiser expulsar Miguel Albuquerque, ligue 291 208 500 - Rua dos Netos”. Aposto que o número vai dar “não atribuído” e só ficará operacional depois do fecho das votações. Ah. E não, não vale a pena tentarem também ligar para aqueles números que vos contactaram para votar na lista A. Já foram desativados. E o do Dr Pedro Ramos, ele deixou bem claro aquando dos contactos. É para ser usado para a Saúde, sim! Não para a doença, ok?

Adiante, “se quiser expulsar Élvio Sousa, disque 291 210 548 - JPP”. Aqui, todos os votos contam, mas na conta do irmão...

Coitado! Despejado de Santa Cruz, não foi bater a São Bento por um triz. Só falta afastarem-no do partido. Irra! Família não se escolhe mesmo...

“Se o seu escolhido para ser expulso é José Manuel Rodrigues, não ligue”. Esqueça. Não vale a pena. Ele não sai nem a pau. Ter-lhe-ão dado imunidade vitalícia? É capaz... Afinal de contas é do CDS e todos sabemos que as espécies em extinção são para serem protegidas...

“Para expulsar Paulo Cafôfo digite 21 382 2000 - Largo do Rato n2”. Costuma dizer-se que estes roedores são sempre os primeiros a abandonar os navios. Não andarão, por certo, muito longe da verdade... Mas, antes abandonar que os afundar, não?

“Se, por outro lado, quiser que seja Miguel Iglésias a abandonar a Assembleia, active o roaming e faça chamada internacional com +53 (Cuba)”. Aqui a chamada é mais cara, eu sei. Mas quem conhece, diz que vale cada cêntimo. É um investimento, afirmam. Eu não sei. Nunca me fez mal nenhum.

“Para tirar do jogo Avelino Conceição, ligue mais tarde que o homem agora está com as mãos ocupadas e não pode atender”. O que foi? Vão dizer que nunca vos aconteceu?

Por falar nisso, “se a sua escolhida para abandonar a casa da democracia é a Mónica Freitas, ligue ou para o Pan Lisboa, Pan Porto, Pan Faro, Pan Setúbal ou Pan Açores”. É que no site encontra todos os contactos, excepto o do Pan Madeira. Das duas uma. Ou não tem! Ou quem o tem é o Joaquim Sousa e não o dá a ninguém. Não sei. Não tentei.

No final das expulsões, e quando apenas restasse um deputado, logo se via o que se fazia. Sei lá, se fosse do Chega, enviávamos novos concorrentes lá para dentro. Todos imigrantes ilegais e ciganos... Era uma vez!

Se fosse do Bloco de Esquerda ou do PCP, era só informar que o caviar tinha acabado e se quisessem mais tinham de pagar do seu bolso. Desistiam no dia seguinte!

Da Iniciativa Liberal? Propunha-se a privatização e jogava-se a chave fora...

Do PSD? Era dizer que ia entrar um novo habitante, militante do mesmo partido, mas que tinha passado os últimos 10 anos no sofá. Começava logo o apelo ao voto para se manter na casa...

Enfim! Era só uma ideia.

Ps, um abraço solidário aos futuros saneados. Aqueles que o novo/antigo líder disse que deviam ter vergonha na cara por estarem em cargos de nomeação e confiança política e decidiram apoiar a outra lista! A conversa da União é verdade. Eles contam com todos. Mas uns são do lado de fora...

PsD, parabéns sinceros ao Dr Miguel Vladimir Albuquerquin pelo resultado claro e inequívoco. Desde 2015, de eleição em eleição, rumo à glória. Estamos juntos.