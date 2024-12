Há dias eu disse a uma amiga que a nossa sociedade estava cada vez mais desumana por causa destas tecnologias todas. Ela não gostou e respondeu logo que não é a tecnologia que desumaniza o ser humano, mas sim a maldade que está cada vez pior e anda por aí à louca a atormentar até as boas pessoas. Com aquele de repente, eu até pensei que aquilo era para me deitar em rostos qualquer coisa que eu tivesse dito ou feito, porque eu também sou respinguenta. Mas de verdade, não lhe soube responder na ocasião como queria, e vim para casa a matar a cabeça com aquela conversa. Quem me dera ser como a tia Elvira que tinha tudo estudado e despachava desfeitas com a resposta afiada na ponta da língua. Ali! E encaixava recados que chegavam até à 5ª geração dos antes e dos depois.

Analisando bem, ao que a minha amiga se referia era à crueldade humana. E o que eu devia lhe ter dito era que crueldade sempre houve. Os nossos antepassados, cuidando que davam grandes lições de justiça ao povo, torturavam e atiravam à toa homens e mulheres inocentes de tudo, para dentro de arenas para serem devorados por animais em fúria. O mesmo se passava nos autos de fé e nas mortes nos pelourinhos das cidades. Tudo como se fosse um espetáculo. Ocorre-me agora a vingança de D. Pedro I, quando mandou tirar o coração a um dos carrascos da sua linda Inês pelas costas e a outro pelo peito. Se ele era humano? Sim, mas crudelíssimo e mais outros graus superlativos sintéticos, que lhe valeram, para a História, o cognome de “O Justiceiro”.

No século XXI, há também maldades nos corações humanos, sem nome nem tamanho, tão cruéis e às vezes tão irracionais como todas as passadas, que por ignorância ou falta de dó permanecem ainda como teatro para todos verem na praça pública, seja lá onde for. A maldade anda de mãos dadas com a ignorância, ditos da minha amiga Rosário Brazão, que é a paz em pessoa. Eu também fui maldosa, quando briguei, na turma, com uma jovem para não faltar às aulas. Se fosse eu, com a idade dela, meu pai dava-me uma grande malha. E eu, se fosse mãe dela, também lhe chegava. Ela ofendeu-se. Acho que estou em maus lençóis.

Quando eu digo que estamos a ficar desumanos, é por causa destas máquinas e tecnologias que nos permitem fazer com discrição e às escondidas coisas que os antigos faziam às claras e à bruta como bestas. Entre nós e a nossa artimanha há máquinas sofisticadas que fazem melhor o trabalho do que nós.

Falei sobre isto de ser mais humano ou desumano com uma pequena de 24 anos que estuda em Inglaterra. Ela respondeu-me que o ser humano anda a desafiar as leis da Natureza ou Deus, para quem quiser acreditar que Ele existe. O Homem constrói máquinas cada vez mais sofisticadas que se revoltam contra a própria humanidade e se distanciam da própria criação natural. Hoje, um menino não quer ser menino, toca a mudar de sexo, o mesmo se diz das meninas. As mulheres mais velhas vestem-se como adolescentes para parecerem mais novas; fazem plásticas em cima de plásticas para adiar a velhice que chega tão rápido. Está na moda. Maltrata-se a Natureza em nome de um qualquer egoísmo vaidoso e prazenteiro chamado progresso.

Não estaremos, atrevidos, a brincar ao pai e à mãe, com coisas sérias? E por falar nisso, vi há dias uma menina de seis anos, não mais, a bater e a gritar com a mãe, numa conhecida pastelaria dos subúrbios, só porque queria à força qualquer doçaria. A mãe não se descoseu, mas deve ter ficado a carregar cascalho com aquilo e, certamente envergonhada, virou costas e foi embora, deixando-a para ali. A criança começou a correr atrás dela no seu fatinho de menina de colégio. Pois é!

Isto acontecia no tempo de meu pai? Cá nada!

Cala-te, boca, que não posso falar mais!