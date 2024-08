Envelhecer é uma arte, uma dança delicada entre o tempo e a sabedoria, onde cada ruga conta uma história e cada cabelo branco é um troféu de batalhas vencidas. É uma fase da vida que merece ser vivida com dignidade, respeito e, sobretudo, com amor. O saber envelhecer é reconhecer que cada dia traz uma nova oportunidade de aprender, crescer e contribuir. É compreender que o envelhecimento ativo é a chave para uma vida plena e significativa, onde o corpo, a mente e o espírito se mantêm em harmonia, nutridos pela curiosidade e pela vontade de viver.

A terceira idade é um período para ser celebrado, uma etapa repleta de possibilidades e descobertas. Cada idoso deve ser tratado com o cuidado e a atenção que merece, num ambiente onde a saúde é uma prioridade em todos os níveis. A vida deve ser vivida em todas as suas fases e a terceira idade não é exceção. É importante manter-se ativo, ocupado e distraído. Através de atividades estimulantes e envolventes, promove-se o envelhecimento ativo, incentivando a participação, a exploração, a criação e a diversão. Cada dia é uma oportunidade para redescobrir a alegria de viver, num ambiente que valoriza e respeita a individualidade e a história de cada um.

Os espaços destinados a acolher e a valorizar a velhice, como os lares de idosos, devem ser um verdadeiro refúgio de amor e serenidade, espaços onde cada canto conta histórias de vida e onde os residentes encontram não só cuidados, mas também um sentido de pertença. Deve desenvolver-se como um jardim florido, onde cada idoso é uma flor única, recebendo a luz, a água e o cuidado necessário para florescer. Nestes espaços, os dias devem ser preenchidos com risos, partilhas e momentos de introspeção, onde a solidão é substituída por companhia e a tristeza por esperança. Os lares devem ser lugares onde os mais velhos encontram a paz e o conforto de um lar, sem perder a autonomia e a vontade de explorar o novo.

Nesta jornada de vida, que é a terceira idade, é fundamental reconhecer a importância de envelhecer com dignidade, rodeado de carinho e atenção. Estes dias deparei-me com algumas publicações nas redes sociais, sobre um excelente projeto que está a ser desenvolvido na nossa Ilha, é com um sentimento profundo de orgulho e gratidão que vejo como a arte de cuidar pode transformar a terceira idade numa fase de vida digna, ativa e plena. Não posso deixar de dar os parabéns ao Lar Margô por elevar esta arte e demonstrar, dia após dia, como os mais velhos devem ser tratados, iluminando o caminho para um futuro onde todos possam envelhecer com a dignidade que merecem, que o vosso exemplo seja uma inspiração regional para todos os que se dedicam a este sector do envelhecimento e do cuidar.