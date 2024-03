Na sequência da operação judicial, que teve o seu ponto alto a 24 de janeiro com as buscas realizadas na Madeira em dezenas de locais, primeiro o PAN tira o tapete a Miguel Albuquerque, e quatro dias depois o CDS segue o mesmo caminho, exigindo a demissão do Presidente do Governo Regional.

2 Meses após esse furacão político, ouvimos o ainda Presidente do Governo Regional acusar o PAN de criar a atual instabilidade governativa, esquecendo-se que o que provocou a verdadeira instabilidade e a falta de condições para que o atual governo se mantivesse em funções, foram as graves suspeitas de corrupção que recaem sobre Miguel Albuquerque, Pedro Calado e conhecidos empresários da nossa praça. Também se esqueceu que o seu ainda parceiro de coligação, também lhe tirou o tapete. Os seja, o PSD ficou sem base parlamentar de apoio e mais grave do que isso, ficou também sem o apoio da população, que exige as eleições antecipadas.

Assistimos nesta fase à luta interna do PSD, tendo de um lado os suspeitos do costume e do outro o cheiro a naftalina das políticas velhas de endividamento que deixaram os madeirenses na bancarrota.

Lamentam-se que há perseguições, que até um motorista terá perdido o seu cargo por apoiar a fação contrária, que há fotografias de uns e de outros, para posteriormente ajustarem contas entres apoiantes e adversários.

Só quem anda muito distraído é que estranhará estas perseguições, pois em 48 anos de autonomia, de governos sempre da mesma cor, o que mais tem havido nesta região são perseguições a quem não abana bandeiras no chão da lagoa. Enfim, uma luta intestina entre duas cabeças da mesma Hidra, em que se se cortar uma, rapidamente nascerá outra para ocupar esse lugar.

Precisamos de uma alternativa, de um novo governo para a Madeira e Porto Santo, de uma nova esperança.

O PS está preparado para ser essa alternativa, temos propostas, temos pessoas, temos muito amor pela nossa terra e será a nossa terra a causa das nossas vidas.

Precisamos de ler os sinais dos novos tempos, e temos de pensar nas melhores estratégias para passar a nossa mensagem, numa sociedade de leitura rápida, que dificilmente vai além dos títulos de jornais, sendo facilmente influenciada pelo populismo, sem ideias, mas perigosamente ideológico.

Tal como Héracles derrotou a Hidra, precisamos já de derrotar o regime instituído, para tal contámos com todas e todos, seja na produção de um programa diferenciador e progressista, seja no trabalho de porta a porta, para passar a mensagem de forma eficaz, precisamos de chegar às pessoas, por isso, conto ver a Idalina a percorrer os caminhos em Santana, o Carlos em Santa Maria Maior, a Daniela no porta a porta em Santa Cruz, a Marisa no Imaculado, o João a falar com os seus conterrâneos do Porto Santo, ou Pedro numa verdadeira abordagem aos mais jovens, entre tantos e tantos outros mais ou menos ilustres, defensores de uma verdadeira mudança.

Todas e todos juntos, teremos a força necessária para finalmente colocar a região no rumo certo do desenvolvimento, centrado nas pessoas, criando riqueza que esteja ao alcance de toda a população e não destinada apenas a alguns privilegiados por um regime que há muito já devia de ter caído. Para tal, parafraseando um dos candidatos do PSD-M, nas próximas eleições regionais “Não tenham medo! Mesmo com as pressões inadmissíveis que se têm verificado, votem em liberdade e de acordo com a vossa consciência”.