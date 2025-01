Turista com frio e cansada resgatada pelos bombeiros

Equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses realizou operação de busca e resgate ao final do dia de ontem.

Uma turista, de 42 anos, foi resgatada ontem pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses após enfrentar dificuldades no percurso entre o Pico do Areeiro e a Eira do Serrado.

A mulher começou a sentir fadiga e frio durante a caminhada, levando-a a contactar o 112 para pedir auxílio. Inicialmente, indicou estar mais a norte do que realmente estava, o que resultou numa operação de busca ao longo do trilho. A equipa de resgate em montanha dos BVM, apoiada pela Polícia Florestal, localizou-a na zona da Eira do Serrado, próxima da Vereda do Burro, após um segundo contacto.

Os bombeiros efetuaram o resgate sem incidentes, uma vez que a vítima não apresentava ferimentos.