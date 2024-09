Três mulheres, alegadamente turistas, foram surpreendidas por populares enquanto dormiam em cima de um carro no miradouro do Pico da Torre. Ao serem acordadas, reagiram com desagrado, segundo relatado ao JM.

De acordo com outras informações, terá havido um constrangimento com o veículo, já que o sistema do fecho central não funcionou, tendo de manhã, alguns populares ajudado as senhoras.

Este incidente junta-se a uma série de casos noticiados recentemente envolvendo abusos por parte de turistas, que têm sido vistos a acampar em locais indevidos e a praticar estacionamento abusivo em diversas zonas da ilha.