O estacionamento irregular e um maior movimento devido ao calor provocaram esta segunda-feira um autêntico caos nos acessos à praia e ao interior da freguesia do Seixal, no Porto Moniz.

As imagens cedidas ao JM mostram várias filas na berma da estrada, deixando quase a via intransitável para os veículos pesados de passageiros, incluindo as carreiras urbanas.

O trânsito está praticamente parado e sair daquele local é um desafio para os automobilistas, principalmente para os condutores de veículos pesados.

Ao JM, uma guia intérprete revelou que a situação está um caos, esta tarde. Foi necessário aguardar vários minutos para conseguir passar.