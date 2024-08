Moradores da Fajã das Galinhas estão a sair das respetivas casas por precaução, devido à proximidade do incêndio.

Isso mesmo foi confirmado ao JM por uma familiar de um morador.

Sabe o Jornal que as pessoas foram recolhidas em viaturas da Câmara de Câmara de Lobos e que foram depois transportadas para o Centro Comunitário do Estreito de Câmara de Lobos. É lá que a maioria deverá passar a noite.

A Fajã das Galinhas é um sítio da freguesia do Estreito de Câmara de Lobo servido por apenas uma estrada de acesso. A ocorrer um incêndio no local, as pessoas ficariam encurraladas.

De referir que este é um local também sujeito a derrocadas.