Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira, às 13h18 (hora local), a norte do Porto Santo.

De acordo com os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro localizou-se a cerca de 46 quilómetros de profundidade, nas coordenadas 34.899°N e 16.294°W.