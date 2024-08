O SANAS103 foi empenhado este final de tarde para, por prevenção, efetuar a evacuação de quatro praticantes de paddle que se encontravam na zona da Praia das Palmeiras, em Santa Cruz.

Na sua página oficial de Facebook, o SANAS refere que o alerta foi recebido diretamente do nadador-salvador que, observando as alterações do estado do mar e do vento, acompanhou durante algum tempo quatro jovens, com idades na casa dos 15 anos, em cima de uma única prancha de paddle.

Assim, adianta a mesma nota, com a passagem desta informação para o Centro de Salvamento Costeiro, verificaram-se as condições adversas e assumindo a dificuldade que teriam em regressar, o SANAS empenhou a embarcação afeta à ESV de Santa Cruz para efetuar o transbordo no Porto de Recreio de Santa Cruz, ilesos.

“Nestes assuntos a experiência diz-nos que é melhor prevenir do que remediar!”, refere ainda, acrescentando que a embarcação regressou à ESV Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão.