O SANAS foi mobilizado, na manhã da passada segunda-feira, para prestar auxílio a uma embarcação que estava em risco de encalhar nas Desertas.

A instituição de socorro no mar deu conta da ocorrência, que partilhou nas suas redes sociais, e para a qual o SANAS foi alertado enquanto decorria a operação de resgate do praticante de parapente que tinha ficado preso numa zona de difícil acesso na Ponta do Pargo.

”Enquanto se desenrolava a operação na Ponta de Pargo, foi recebido, via número de emergência na sala de situação do Centro de Salvamento Costeiro, um pedido de auxílio proveniente de uma embarcação que estava em risco de encalhe nas imediações ao Ilhéu Chão. A lancha, de aproximadamente 7 metros de comprimento e com um único ocupante a bordo, sofreu perda de propulsão e após diversas tentativas o ferro teimava em não unhar”, relatou o SANAS.

Para dar resposta a esta ocorrência, o SANAS mobilizou uma embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, que “foi empenhada para auxiliar e na chegada ao local verificou-se que o ocupante havia conseguido, após alguma distância à garra, unhar o ferro e suster a deslocação até à linha de costa. Constatado o não funcionamento do motor, foi efetuado reboque até ao cais de São Pedro, em Santa Cruz.”