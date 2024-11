O corpo de uma pessoa foi avistado a boiar no mar da costa norte da Madeira, junto à Ponta de São Lourenço, ao início da tarde desta terça-feira. A Capitania do Porto do Funchal já confirmou a ocorrência e revelou que o cadáver já foi retirado.

De acordo com o capitão do porto do Funchal, a autoridade marítima foi alertada, poucos minutos depois das 13 horas, para o que parecia ser um corpo a boiar perto da costa, confirmando-se depois a ocorrência. De acordo com o comandante Rui Teixeira, a operação de resgate do cadáver de uma mulher ficou concluída cerca das 15h00 desta terça-feira.