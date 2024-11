PSP deteve nove cidadãos na Avenida do Mar e Rua das Fontes

O Comando Regional da PSP Madeira informou hoje ter efetuado nove detenções na madrugada do passado dia 10 de novembro, pela prática de diversos crimes, registados na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Rua das Fontes.

As detenções foram levadas a cabo no decurso de “Operação Especial de Prevenção Criminal realizada com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança da população na área indicada, prevenindo assim a ocorrência de agressões, furtos e roubos, em especial no período noturno. Deu-se também importância à fiscalização dos estabelecimentos de diversão noturna, ao controlo de estrangeiros, ao combate ao narcotráfico bem como à segurança rodoviária, através do recurso a diversas valências da PSP incluindo da Força destacada da Unidade Especial de Polícia”, lê-se em comunicado.

“O patrulhamento intensivo daquela zona e as manobras policiais envolventes permitiram assim deter um cidadão de 22 anos, já referenciado pela PSP, quando o mesmo atirou para o chão uma meia que foi sinalizada por um canídeo de droga da PSP. Estes indícios permitiram a execução de uma busca domiciliária e a apreensão de 259 doses individuais de ‘HAXIXE’, 790 doses de ‘GORBYMIX’, 20 comprimidos de ‘MDMA/ECSTASY’, indiciando-se a prática do crime de tráfico de estupefacientes”, precisa a PSP na mesma nota.

“As ações de revista de rua levadas a efeito pela PSP e autorizadas pela autoridade judiciária competente, permitiram também identificar 2 homens, com idades entre os 25 e os 40 anos, os quais estavam na posse de 24 doses de ‘HAXIXE’ e 3 doses de ‘COCAÍNA’, substâncias estas que foram apreendidas”, acrescenta-se no comunicado.

No âmbito rodoviário a PSP revelou ainda que procedeu à fiscalização de “cerca de 200 viaturas, levando à detenção de 6 condutores por condução sob o efeito do álcool, 1 cidadão por falta de habilitação para conduzir e 1 condutor por recusa em submeter-se ao teste do álcool. Foram ainda autuados 7 condutores sob o efeito de álcool (taxas entre 1,19 e 0,5 gls), 1 condutor por circular sem inspeção e outro condutor por falta de documentos”.