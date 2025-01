Tal como o JM avançou em primeira mão, aqui, um casal de turistas passou a noite ao relento no calhau da Ponta do Pargo, junto à Fajã das Palhas, depois de se verem impossibilitados de sair do local com o encher da maré e só foram resgatados esta manhã pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

Como o Jornal noticiou, a missão foi coordenada pela Autoridade Marítima, que agora informa, à imprensa, que o alerta foi recebido “ontem, dia 3 de janeiro, pelas 17h40, através do SRPC IP-RAM, a informar que um casal se encontrava isolado na zona da Fajã das Palhas devido à subida da maré, foi de imediato ativado para o local uma embarcação do SANAS Madeira”.

Os cidadãos polacos já foram levados para o hospital e encontram-se estáveis.