Um casal de estrangeiros, de nacionalidade polaca, foram esta manhã resgatados do calhau da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, através do helicóptero da Força Aérea Portuguesa, numa missão coordenada pela Autoridade Marítima.

Os dois turistas terão ido ontem para aquela zona, sendo que, depois, com o encher da maré, não conseguiram sair do local, tendo passado a noite ao relento.

Esta manhã, o alerta foi dado e o casal foi resgatado. O helicóptero dirige-se para o aeroporto da Madeira, onde uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz já aguarda com duas ambulâncias.