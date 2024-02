Polícia Marítima apreende armadilhas de pesca na zona do Caniçal

Os elementos do Grupo de Mergulho Forense do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal apreenderam hoje nove armadilhas de pesca, no decorrer de uma ação de fiscalização na zona do Caniçal, na ilha da Madeira.

Durante esta ação foram detetadas nove armadilhas de pesca, denominadas de ‘covos’, que não estavam identificadas, tendo a Polícia Marítima elaborado o respetivo auto de notícia e apreendido, como medida cautelar, as artes de pesca.

Nesta ação de fiscalização estiveram empenhados quatro elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, apoiados por uma embarcação.