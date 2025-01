Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública (PSP) salvaram, ontem à noite, um homem que se encontrava à beira do precipício, no miradouro do Pináculo.

A corporação foi ativada por volta das 22h50, após um transeunte ter avistado o indivíduo, na casa dos 40 anos, na varanda.

Na chegada dos bombeiros ao local, a PSP já tinha retirado o homem do abismo, o qual acabou por não sofrer nenhum ferimento, tendo sido, no entanto, transportado ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.