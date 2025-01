Percurso da Levada dos Cedros encerrado devido a derrocadas

O percurso pedestre PR 14 Levada dos Cedros (Fanal – Curral Falso) encontra-se temporariamente encerrado, devido à ocorrência de várias derrocadas, anunciou esta tarde o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN).

O IFCN acrescenta que se mantêm encerrados os seguintes percursos: PR 1.3 Vereda da Encumeada; PR 4 Levada do Barreiro; PR 7 Levada do Moinho; PR 12 Caminho real da Encumeada; PR 19 Caminho Real do Paul do Mar; PR 20 Vereda do Jardim do Mar; PR 23 Levada da Azenha; PR 27 Glaciar de Planalto e o PR 28 Levada da Rocha Vermelha.

De acordo com a mesma fonte, estão parcialmente transitáveis os seguintes percursos pedestres: PR 1 Vereda do Areeiro - percurso transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, ao km 1,2PR 2 Vereda do Urzal - percurso transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6,2PR 9 Levada do Caldeirão Verde - percurso transitável desde as Queimadas até ao entroncamento com a Vereda da Ilha, ao km 4,5 PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal - percurso transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana.

“Atendendo que os percursos pedestres inserem-se em áreas sujeitas a uma forte pressão climática e consequente erosão natural, alertamos para a sua precaução aquando da realização dos mesmos e para o cumprimentos das normas de segurança”, alerta o IFCN.

A tutela do Ambiente sublinha que caso seja encontrado alguma situação anómala (ocorrência de quebradas, existência de ramos/árvores a obstruir o caminho, e/ou outros) que tenha ocorrido nos percursos pedestres, a mesma deve ser reportada ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.