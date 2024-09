Mulher fica ferida após queda no Pico do Areeiro

Uma mulher com 26 anos foi esta manhã hospitalizada, com ferimentos no pé, devido a uma queda no Pico do Areeiro.

A vítima foi prontamente assistida por outras pessoas ainda antes da chegada das equipas de socorro.

Para o local, foi ativada uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiada por uma ambulância, tendo a mulher sido devidamente socorrida e transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Fonte hospitalar revelou que a vítima tinha uma suspeita de um traumatismo no membro inferior. Ficou em observação e tratamento.