Uma mulher caiu de um carro em movimento na Estrada São João, no Funchal, durante a madrugada.

A vítima - que seguia ao lado do condutor e cuja idade não foi possível apurar -, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal pelas 01h30 com alguns ferimentos, nomeadamente hematomas nos membros inferiores e no coro cabeludo.

Após a sua estabilização, foi transportada para o serviço de urgências do hospital pela corporação supramencionada.