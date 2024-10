Motociclista sofreu acidente grave no Porto Santo

Um acidente de motorizada ocorrido esta manhã, no Porto Santo, deixou o condutor em estado considerado muito grave, com fortes suspeitas de traumatismo cranioencefálico, além de outros ferimentos traumáticos.

De acordo com informações apuradas pelo JM junto de fonte hospitalar, a vítima, um jovem de 20 anos, foi socorrida pela equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, com o apoio da equipa médica da EMIR.

Dada a gravidade dos ferimentos, o condutor, que era o único ocupante da motorizada, foi devidamente imobilizado e transportado de urgência para o Centro de Saúde do Porto Santo, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

Após vários exames, a equipa médica decidiu realizar uma transferência urgente para a Madeira, numa operação que contou com os bombeiros locais, a equipa da EMIR, o avião C295 da Força Aérea, que efetuou o transporte entre as duas ilhas logo após as 12 horas.

No aeroporto da Madeira, uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa aguardava a chegada do jovem, tendo transportado a vítima para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.