Marinha coordena resgate ao largo da Madeira

A Marinha Portuguesa através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o capitão do Porto do Funchal, coordenou o resgate médico de um tripulante, de nacionalidade indiana, de 33 anos, que se encontrava a navegar a bordo do navio ‘SPAR LYRA’, de bandeira norueguesa, a 63 milhas náuticas, equivalente a 117 quilómetros, a Noroeste do Funchal, durante a manhã de hoje.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal pelas 04h50 com um pedido de desembarque. Após a avaliação médica do Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar), o tripulante foi diagnosticado com uma Gastroenterite e com necessidade de ser transportado para uma unidade hospitalar.

Após ter sido autorizada a aproximação do navio ao Porto do Funchal, foi ativada uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal que realizou o resgate por volta das 12h20.

De seguida, o tripulante foi transportado pela ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal para uma unidade hospitalar.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.