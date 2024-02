Loja assaltada esta madrugada no Camacha Shopping

Foi assaltada esta madrugada uma loja no interior do Centro Comercial Camacha Shopping, a ‘Fashion & Company’.

Os meliantes tinham como alvo a loja do chinês no piso inferior daquele prédio, tendo partido os vidros da referida loja para poder aceder ao interior, de onde terão furtado um expositor de isqueiros.

Ao que tudo indica, terão entrado a partir de uma das entradas principais do centro comercial, descido, depois, até ao piso inferior.

Alegadamente, os assaltantes não roubaram dinheiro vivo, mas os estragos, esses, são visíveis a esta hora da manhã.

A Polícia Judiciária (PJ), já esteve no local a recolher provas e está a investigar o caso.

Recorde-se que vários têm sido os assaltos consumados naquela freguesia nos últimos tempos, de onde se destaca o assalto ao bar da Casa do Povo no passado mês de Janeiro e, este último fim-de-semana, dois assaltos a bares.

Também a semana passada, foi feita uma vigília, recorde aqui, a alertar para o clima de insegurança na freguesia, a qual decorreu no Largo Conselheiro Aires de Ornelas.

O JM dedicou, no dia 1 de fevereiro, duas páginas na sua edição impressa, chamando a atenção para a situação: “As pessoas têm medo de sair de casa à noite e nada está a ser feito”. A reportagem alertava para testemunhos na primeira pessoa por parte de comerciantes e populares.

Depois disso, no dia 13 de fevereiro, o Jornal publicou uma nova peça com o título “Camacha revoltada com novos assaltos”.