Foi uma madrugada de assaltos na Camacha. Independentemente dos inúmeros alertas partilhados nos últimos tempos, e até de uma vigília pela segurança que teve lugar naquela freguesia, o amanhecer continua a ser devastador para os comerciantes afetados pela onda de assaltos a negócios e habitações daquela localidade.

Durante esta madrugada, segundo foi possível apurar, foram assaltados dois bares, nomeadamente O Casimiro, que foi já notícia devido a atos de vandalismo, e o Moisés.

No mês, passado, conforme noticiou o Jornal, o bar O Candeeiro, a Casa do Povo da Camacha, um cabeleireiro e outros espaços comerciais reportaram assaltos ou situações que se ficaram pela tentativa, como aconteceu com a farmácia do centro da freguesia.