A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um jovem de 19 anos, uma tragédia que aconteceu na tarde do passado sábado e que está a motivar grande apreensão, apurou o JM junto a fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A ocorrência sucedeu na zona de Santo António, no Funchal, onde um indivíduo apareceu sem sinais de vida, com sinais de ferimentos graves no troco, pescoço e cabeça, num cenário macabro e junto de outras pessoas, incluindo alguns familiares.

Leia mais na página 9 da edição impressa de hoje.