Intervenção planeada da CMF na escarpa junto ao Pináculo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) iniciou e deve concluir hoje os trabalhos de limpeza na escarpa na encosta da rua Conde Carvalhal, entre o “A Montanha” e o miradouro do Pináculo. Os trabalhos têm como principal objetivo a retirada controlada de blocos de pedra de grandes dimensões, numa operação acompanhada e coordenada no terreno pelo Serviço municipal de Proteção Civil do Funchal e com a colaboração da equipa de rocheiros da Direção Regional de Estradas (DRE). Tal como referido esta manhã, na nossa edição online, a queda de pedras controlada obrigou ao encerramento parcial da estrada.