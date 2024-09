Um incêndio, nas instalações da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, mobilizou, ontem à noite, três viaturas e 10 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

As chamas deflagraram num cabo elétrico da caldeira, tendo feito suar o alarme da associação, mais concretamente situada no Caminho do Pico do Funcho, que prontamente ativou a corporação, às 20h48 deste domingo.

Com o auxílio de um extintor C02, os bombeiros rapidamente dominaram a situação, evitando danos de maior.

Desta ocorrência não resultaram feridos.