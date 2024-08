O incêndio apresenta neste momento três frentes ativas: Jardim da Serra, Curral das Freiras e Encumeada, de acordo com o mais recente balanço do Serviço Regional de Proteção Civil.

A situação agravou-se significativamente após as 14h00 de hoje, motivo pelo qual, adianta a mesma fonte, foi decidido “o reforço dos meios de combate”.

Às 20h00, estavam no terreno meios de todos os corpos de bombeiros da Região, num total de 108 operacionais apoiados por 37 meios terrestres e o meio aéreo, que já realizou 15 missões e efetuou mais de 112 descargas desde o dia 14 de agosto, conforme referiu também Pedro Ramos, na conferência de imprensa.

Além das forças de bombeiros, mantêm-se no terreno elementos do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), IFCN, GNR e PSP, prestando apoio contínuo às operações.

“Face à evolução da situação e às condições meteorológicas adversas que dificultam a ação dos operacionais, o Governo Regional, após novo contacto com o Secretário de Estado da Proteção Civil e o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, anunciou que está em curso toda a logística necessária para permitir a chegada de 80 elementos da Força Especial de Proteção Civil à Madeira nas próximas horas”, sublinha o comunicado.

Esta força adicional complementará o trabalho já em curso pelos operacionais no teatro de operações. As equipas de intervenção florestal afetas à Guarda Nacional Republicana foram ativados, reforçando o patrulhamento e vigilância no âmbito dos incêndios.

Foi também ativado o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPCRAM), em resposta à gravidade da situação vivenciada.

“O SRPC, IP-RAM continua a acompanhar de perto a evolução dos incêndios e reitera o apelo à população para evitar deslocações às áreas afetadas, permitindo assim uma operação mais eficaz e segura por parte das equipas de combate”, conclui assim o comunicado.