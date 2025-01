Um homem com idade na casa dos 40 anos ficou com ferimentos de alguma gravidade na sequência de um despiste com uma trotinete elétrica, durante a madrugada desta quarta-feira.

O acidente ocorreu na Avenida do Infante, cerca das 02h40 da madrugada, tendo a vítima ficado com algumas escoriações e ferimentos traumáticos na face, com várias lacerações que necessitaram de tratamento hospitalar.

Segundo apurou o JM, o acidente não terá tido envolvimento de terceiros. Ao que tudo indica, o homem, de nacionalidade estrangeira, seguia sozinho quando se despistou junto ao passeio, tendo sido mais tarde encontrado por populares que passavam de carro e se aperceberam da situação.

No local, esteve uma equipa de emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiada por uma ambulância, e também a Polícia de Segurança Pública.