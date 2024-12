Um homem de 47 anos foi detido, na passada quarta-feira, no Porto Santo por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com a informação divulgada hoje pelo Comando Regional da PSP Madeira, a “detenção surgiu no seguimento de uma vigilância policial ao suspeito, tendo-se consumado o flagrante delito, após verificação da venda de produto estupefaciente a um consumidor na via pública – centro da cidade”.

A mesma nota adianta que, depois da revista de segurança ao detido, foram apreendidas seis doses individuais de “HAXIXE” e 30 euros em dinheiro, resultantes da transação efetuada.

“Uma vez que o suspeito é reincidente neste crime, com inquérito em curso de outra detenção efetuada pela PSP no mês de setembro, foi realizada uma busca domiciliária na sua residência. Nesse local foi ainda possível apreender mais 69 doses individuais de “HAXIXE”, confirmando assim as suspeitas iniciais do crime de tráfico”, refere ainda a PSP.

A apresentação do detido a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia seguinte à ocorrência, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial.

O consumidor interveniente na ocorrência foi identificado e sinalizado para tratamento junto da Comissão Para Dissuasão da Toxicodependência.