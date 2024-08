O helicóptero da Proteção Civil foi acionado, esta quinta-feira, para uma operação de resgate de uma mulher de nacionalidade lituana, conforme adiantou o SRPC, em nota enviada às redações.

“O meio aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, foi acionado, hoje, no dia 7 de agosto, para mais uma operação de resgate, desta vez, de uma cidadã lituana, de 50 anos, vítima de exaustão no percurso pedestre entre o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro”, pode ler-se.

De acordo com a mesma fonte, foi ativada uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Santana “para abordagem e estabilização da vítima, porém, face à distância que se encontrava da estrada principal, e das altas temperaturas sentidas no local, foi solicitada a ativação do meio aéreo”.

À chegada às instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, a cidadã foi assistida e transportada ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O Serviço Regional de Proteção Civil realça que esta foi “a 34.ª operação concluída com sucesso”, que resultou já no resgate, ao todo, de 35 pessoas.