Um homem de 70 anos foi identificado na quinta-feira, por jogo ilícito, tendo-lhe sido apreendido material relacionado com a exploração ilícita de jogos, revelou o Comando Territorial da GNR na Madeira.

“No âmbito de uma ação de fiscalização, os militares da Guarda identificaram um cidadão que se encontrava na posse de dez mil euros em numerário e talões correspondentes a apostas relacionadas com o jogo ilícito, vulgarmente denominado por ‘jogo do bicho’”, pode ler-se num comunicado. “Da ação resultou a apreensão do material associado à prática do ilícito e foi elaborado o respetivo auto de contraordenação, o qual será remetido à Santa da Misericórdia de Lisboa.”

Na mesma nota, a GNR relembra que “a angariação de apostas sobre os números das lotarias ou dos concursos de apostas mútuas é exclusiva da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelo que qualquer atividade não licenciada é sancionada com coima de 500 a 3.740 euros, no caso de pessoa singular, e de 2.000 a 44.890 euros, no caso de pessoa coletiva”.