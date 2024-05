Funchal: Proteção Civil ativa linha de emergência da Segurança Social para 20 desalojados

O Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal já ativou a linha de emergência da Segurança Social para realojar as 20 pessoas que residiam no edifício destruído por um incêndio, na rua das Mercês, segundo avançou o JM.

As pessoas serão alojadas temporariamente, de forma a garantir a segurança e conforto dos desalojados, revelou ao JM fonte oficial da Secretaria Regional da Inclusão Social e Juventude.

Dos 20 residentes, apenas um conseguiu retirar alguma coisa do interior do quarto. Todos os restantes perderam tudo. O incêndio ocorreu esta tarde, num quarto onde viviam três pessoas, e alastrou a todas as divisões do imóvel.