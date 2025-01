As imagens das câmaras de segurança revelaram que uma ventania intensa, responsável por danificar a balaustrada de vidro de uma residência vizinha, arrancou a escultura de Ricardo Velosa da parede do terraço. A peça caiu cerca de 4 metros até ao caminho público de cimento, antes de saltar mais 2 metros para a vegetação densa da encosta.

O proprietário, Cefyn Embling-Evans, fez o anúncio do desaparecimento da obra no passado domingo através das redes sociais, mas atualizou recentemente a situação, explicando que o incidente não foi um roubo.

Ao ser questionado pelo Jornal no dia do desaparecimento da peça, o proprietário, residente na Segunda Lombada da Ponta Delgada, havia inicialmente suspeitado de roubo, mencionando que a escultura estava originalmente sobre uma fonte instalada num muro. No entanto, com as evidências das câmaras de vigilância esclarecendo o incidente, parece que não haverá culpados a deter ou julgar.