Estrangeiros internados no hospital por intoxicação com drogas

Dois cidadãos estrangeiros foram hospitalizados ontem à noite no Funchal, na sequência de uma intoxicação por substâncias ilícitas, confirmou ao JM uma fonte hospitalar. O incidente ocorreu numa unidade hoteleira na Rua Fundação Zino, onde as equipas de socorro, mobilizando duas ambulâncias, compareceram depois das 19 horas.

De acordo com a fonte hospitalar, os homens, ambos entre os 35 e 40 anos, apresentavam sintomas de alucinações e confusão mental, atribuídos ao consumo de uma droga cuja identificação não foi possível quando eram avaliados pela equipa médica.

Os dois indivíduos receberam assistência pré-hospitalar no local e foram transportados de ambulância para o hospital, onde deram entrada no serviço de urgências com sinais de intoxicação por substâncias estupefacientes.

Curiosamente, apesar de estarem hospedados no mesmo hotel, os homens não pertenciam ao mesmo grupo de turistas, segundo apurou a mesma fonte.