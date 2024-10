O bar ‘O Nazareno’, situado no bairro da Nazaré, foi alvo de um assalto durante a madrugada de hoje, sabe o JM. De acordo com informações apuradas junto de fonte fidedigna, dois indivíduos encapuzados invadiram o estabelecimento pouco depois das 02h30, conseguindo escapar com o dinheiro da caixa registadora e outros artigos expostos. Para além disso, provocaram ainda elevados e significativos danos materiais no estabelecimento.

Segundo uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), que o JM contactou, os assaltantes conseguiram partir ainda um dos vidros da entrada, utilizando pedras de grandes dimensões. O alerta foi dado por vizinhos que ouviram o barulho e chamaram imediatamente as autoridades. A PSP e um dos proprietários do estabelecimento dirigiram-se rapidamente ao local. O segundo proprietário chegou tempo depois, altura em que as autoridades avaliavam o assalto.

Durante a manhã, as autoridades procederam a perícias no local e analisaram as gravações de videovigilância na tentativa de localizar os assaltantes.

Leia mais na edição impressa de terça-feira.