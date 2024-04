Um homem acabou por falecer na sequência de um episódio de doença súbita, apurou o JM. A situação ocorreu esta tarde, a poucos metros da Igreja do monte, naquela freguesia.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e uma equipa médica da EMIR ainda tentaram reanimar o homem, mas as manobras acabaram por ser infrutíferas, sendo o óbito declarado no local pelo médico da EMIR.

Entretanto, as autoridades de saúde e policiais foram chamadas a intervir. Após as diligencias do delegado de saúde, o corpo vai seguir para a medicina legal e forense do Hospital.