Os Bombeiros Voluntários de Santana e a equipa médica da EMIR foram ativados para prestar assistência médica a um homem, de aproximadamente 55 anos, que sofreu um incidente de saúde numa zona alta daquele concelho.

Segundo uma fonte da Proteção Civil, as equipas de socorro foram ativadas para a Ilha, freguesia daquele concelho. Infelizmente, quando a equipa dos bombeiros chegou ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, tendo iniciado as manobras de reanimação.

Já com a EMIR presente, as manobras de suporte avançado de vida continuaram, mas acabaram por ser infrutíferas. O óbito foi dado no local, tendo sido acionadas as autoridades policias e de saúde. Ao que tudo indica, a vítima realizava um passeio com familiares e amigos.