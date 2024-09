Despiste nos Viveiros registou dois feridos ligeiros

Um despiste na VR1 na zona dos Viveiros, no Funchal, no sentido Caniço-Funchal, acabou provocar ferimentos em duas pessoas, num acidente rodoviário registado na tarde desta quarta-feira. Além disso, o acidente provocou um enorme congestionamento no trânsito.

Segundo apurou o JM, umas das pessoas feridas tem 33 anos e estava ferida na face e nos membros superiores. A outra mulher, de aproximadamente 40 anos, queixavas de pequenos traumatismos. As duas mulheres foram prontamente socorridas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Após devidamente socorridas, as duas vítimas foram transportadas em ambulâncias para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficaram em observação médica.