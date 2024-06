Uma viatura despistou-se, na manhã desta segunda-feira, no Caniço, mas imediações do centro de saúde.

O acidente aparatoso fez acionar uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que encontra-se, por esta altura (9h30) no local da ocorrência, ainda sem informações a avançar acerca do sucedido.

No entanto, ao que o JM pôde apurar, o sinistro terá provocado uma vítima, do sexo feminino, socorrida no local por aquela corporação de bombeiros. Apesar de se encontrar aparentemente estável, apresenta ferimentos de alguma gravidade.