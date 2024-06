Várias viaturas de transporte coletivo de passageiros não conseguiram chegar ao topo do Pico do Areeiro durante a manhã desta quarta-feira.

Apesar de a PSP ter sido chamada, não existem relatos de multas ou da presença da autoridade.

Uma guia confidenciou ao JM que foi uma “autêntica vergonha aquilo que se passou esta manhã” nos últimos três quilómetros do percurso entre o Poiso e o radar do Pico do Areeiro.

“Foi o caos”, revela ao JM.

Alguns turistas optaram por percorrer o resto do percurso a pé, outros tentaram afastar as viaturas, com recurso à força coletiva. Contudo, o resultado foi igual. Não havia maneira de circular.

Em várias páginas das redes sociais, diversos profissionais e público em geral têm, ao longo do dia, colocado fotos e muitas informações sobre tudo o que aconteceu, sendo visível numa das fotos o estacionamento desordenado de muitos veículos ligeiros, a sua maioria carros de aluguer de passageiros (rent-a-car).