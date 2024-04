Está confirmado o óbito do homem encontrado há pouco a boiar no mar de Câmara de Lobos, na Praia do Vigário, tal como avançou o JM.

O indivíduo, de 65 anos, foi alegadamente vítima de doença súbita seguido de uma paragem cardiorrespiratória quando estava a nadar.

O homem esteve mais de 40 minutos dentro de água, de barriga para baixo, na posição de afogamento. Foi retirado do mar pelos nadadores da Autoridade Marítima Nacional e segue num barco para o Funchal, onde será analisado pelo Delegado de saúde e pela Polícia Marítima, ainda antes de seguir para o Serviço de Medicina Legal do Hospital Dr. Nélio Mendonça.