Condutor em estado crítico salvo pelos bombeiros e EMIR

A equipa médica da EMIR e uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foram, esta manhã, ativados para prestarem socorro a um condutor que tinha sofrido um acidente de viação.

A vítima, de 51 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória (PCR) após sofrer um embate com a sua viatura. O homem foi prontamente assistido pela equipa médica do SESARAM que passava no local, ainda antes da chegada da equipa de socorro dos bombeiros.

As manobras de reanimação foram realizadas com sucesso, acabando por reverter a situação.

Fonte dos bombeiros revelou ao JM que o alerta foi dado por populares e logo foram ativados os meios dos bombeiros e da equipa médica para o local.