Colisão nas Romeiras fez dois feridos de alguma gravidade

Depois de um acidente durante a manhã, do último domingo, no qual duas pessoas ficaram feridas, entre elas um bebé de oito meses, durante a noite do mesmo dia aconteceu mais um acidente rodoviário na zona das Romeiras, em Santo António.

Desta feita, uma colisão entre uma viatura ligeira e uma moto acabou por fazer dois feridos, um deles em estado grave e outro de alguma gravidade. A operação de socorro esteve a cargo dos Bombeiros Sapadores do Funchal, da Cruz Vermelha Portuguesa e ainda da equipa médica da EMIR.

Uma das vítimas tinha uma suspeita de traumatismo grave no membro inferior, a segunda vítima apresentava um ferimento grave na cabeça.

Depois de devidamente socorridas, as duas vítimas foram transportadas ao Hospital dr. Nélio Mendonça